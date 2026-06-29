PODEJRZANY O ZABÓJSTWO ZATRZYMANY NA GRANICY Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj Szybkie i intensywne działania policjantów z Komisariatu Policji w Serocku, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do zatrzymania 21-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Do zatrzymania doszło na przejściu granicznym w Medyce, skąd mężczyzna próbował uciec z kraju.

W minioną sobotę dyżurny Komisariatu Policji w Serocku przyjął zgłoszenie o zaginięciu 35-letniego obywatela Ukrainy, który mieszkał na terenie lokalnej gminy. Z informacji przekazanych przez siostrę zaginionego wynikało, że mężczyzna od czwartku nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze natychmiast podjęli intensywne czynności poszukiwawcze oraz operacyjne.

W toku skrupulatnych działań śledczy ustalili, że zaginiony w ostatnim czasie spotykał się z kobietą. Dalsze ustalenia wskazywały, że związek ze zniknięciem 35-latka może mieć partner kobiety – 21-letni obywatel Ukrainy.

Weryfikując zebrane informacje, policjanci zlokalizowali pojazd, którym w ostatnich dniach poruszał się typowany 21-latek. Podczas szczegółowych oględzin samochodu, ujawniono brunatne ślady. Pojazd został zabezpieczony i przewieziony do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, gdzie poddano go dokładnym oględzinom.

Skoordynowane działania policjantów z Serocka i kryminalnych z Legionowa, wspieranych przez funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz innych specjalistycznych wydziałów KSP pozwoliły na błyskawiczne ustalenie tras przemieszczania się podejrzewanego. Mężczyzna został namierzony i zatrzymany na terenie przejścia granicznego w Medyce, w momencie, gdy usiłował opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjechać na Ukrainę. Dzięki natychmiastowej wymianie informacji i zdecydowanym działaniom służb 21-latek nie zdołał uniknąć odpowiedzialności przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Czynności z jego udziałem mają bezpośredni związek ze śmiercią 35-letniego obywatela Ukrainy.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie.

podkom. Agata Halicka/jf

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